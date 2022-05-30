60 دقيقة: الوداد يتقدم بهدفين.. وتراجع من الأهلي في نهائي دوري الأبطال

مرت 60 دقيقة من مباراة النادي الأهلي أمام الوداد المغربي، خلال المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 - 2022.

هدفان نظيفان

ويتقدم الوداد المغربي، بهدفين مقابل لا شيء أمام النادي الأهلي بعد مرور 60 دقيقة من المباراة.

المترجي يفتتح التهديف

وافتتح زهير المترجي التسجيل لفريق الوداد المغربي في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، من تصويبة صاروخية في مرمى محمد الشناوي.

وللمزيد من التفاصيل من خلال اللينك التالي.