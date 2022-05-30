رئيس التحرير

محمود مسلم

60 دقيقة: الوداد يتقدم بهدفين.. وتراجع من الأهلي في نهائي دوري الأبطال

كتب:

وسام محمد
10:30 م | الإثنين 30 مايو 2022
الوداد المغربي

الوداد المغربي

مرت 60 دقيقة من مباراة النادي الأهلي أمام الوداد المغربي، خلال المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 - 2022.

هدفان نظيفان

ويتقدم الوداد المغربي، بهدفين مقابل لا شيء أمام النادي الأهلي بعد مرور 60 دقيقة من المباراة.

المترجي يفتتح التهديف

وافتتح زهير المترجي التسجيل لفريق الوداد المغربي في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، من تصويبة صاروخية في مرمى محمد الشناوي.

وللمزيد من التفاصيل من خلال اللينك التالي.

اقرأ المزيد:

ناقد رياضي: إدارة الأهلي مستاءة من التعامل مع البعثة.. والرد سيكون في الملعب

صلاح عبدالله: «أنا زملكاوي وهشجع الأهلي النهارده.. ونفسي أفرح»

وزير الرياضة ينسق مع السلطات المغربية لحل أي أزمات تواجه بعثة الأهلي قبل المباراة

كويكب كبير يقترب من الأرض قبل مباراة الأهلي والوداد بساعة ونصف.. ترقب الحدث

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد وكيفية تغيير صوت المعلق.. «اتفرج بمزاج»
بقلم وسام محمد