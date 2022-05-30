ناقد رياضي: إدارة الأهلي مستاءة من التعامل مع البعثة.. والرد سيكون في الملعب

قال الناقد الرياضي أحمد درويش، موفد برنامج «الحياة اليوم» في المغرب، إنه خلال دخول بعثة النادي الأهلي الرسمية ملعب مباراة الأهلي والوداد المغربي بالسيارة، تم إيقاف موكب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، وبعد مشادات بين أعضاء مجلس الإدارة والأمن تم السماح بدخول محمود الخطيب منفردا، ودخول باقي الأعضاء بعد فترة طويلة.

جمهور الأهلي أقل من المتفق عليه

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن أعضاء مجلس إدارة الأهلي دخلوا الملعب من دقائق معدودة وسط استياء كبير من جانبهم، مبينا أن الاستاد مكتمل وهناك حضور كبير من المشجعين، لافتا إلى أن جمهور الأهلي يصل إلى 3000 فرد.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رفض إعطاء 10 آلاف تذكرة للأهلي، وباع باقي التذاكر في السوق السوداء.

تمنيات بفوز الأهلي

وأوضح موفد برنامج الحياة اليوم في المغرب، أنه يتمنى أن يرد لاعبي الأهلي على ما حدث خارج الاستاد في قلب الملعب من خلال الفوز على نادي الوداد، والتتويج بالأميرة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي.