صلاح عبدالله: «أنا زملكاوي وهشجع الأهلي النهارده.. ونفسي أفرح»

حرص عدد كبير من الفنانين اليوم على تشجيع النادي الأهلي في مباراته مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم.

صلاح عبدالله: أنا النهارده أهلاوي

وعلى الرغم من أن الفنان صلاح عبد الله يشجع الزمالك إلا أنه كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تشجيعه للأهلي اليوم «رغم أن أنا زملكاوي شديد إلا أني من صغري أي مباراة بيلعبها الأهلي قدام نادي غير مصري ببقى وقتها مصراوي وبشجع الأهلي طبعا».

وتابع صلاح عبد الله: «عارف إن فيه ناس كتير مش قادرين يصدقوا الحكاية دي بس أنا النهارده أهلاوي فوق الوصف خصوصا في ظل الظروف اللي اتعرضلها الأهلي علشان هذا اللقاء الصعب وربنا يكرمه».

صلاح عبد الله يطلب الدعاء من الجمهور

وأكد الفنان صلاح عبد الله أنه سيسعد بفوز الأهلي، متابعا: «أنا قولت للناس أنا هفرح من قلب قلبي لو الأهلي غلب وادعولي أفرح».

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله واحد من الفنانين المشجعين بقوة لنادي الزمالك، وحريص على مشاهدة كل مبارياته وتشجيعه.