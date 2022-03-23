تأجيل محاكمة المتهمين في حادث قطاري سوهاج لـ26 أبريل لسماع شاهدي إثبات

قررت محكمة جنايات سوهاج فى جلستها المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ ، ووليد سيد أمير، ووناجح عبد الحميد محمد، وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين، تأجيل نظر القضية رقم 1155 لسنة 2021 إدارى طهطا، والمعروفة إعلاميا بحادثة قطاري طهطا لجلسة شهر أبريل المقبل.

إعادة مناقشة الشهود

وقررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية حادث قطاري سوهاج لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل المقبل، لمناقشة شاهدي الإثبات السادس عشر والسابع عشر وفقا لطلب الدفاع، وكلفت النيابة العامة إعلانهما لتلك الجلسة.

كما قررت المحكمة ضم حرز نموذج 67 حركة محل التزوير موضوع التهمة الأولى، وكذا حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثالث، لتلك الجلسة مع إستمرار حبس المتهمين.

ممثل النيابة يسرد الإتهامات وفقا لقرار الإحالة

وبدأت محكمة جنايات سوهاج، أمس، أولى جلسات نظر حادث قطاري طهطا، والمحالة من محكمة استئناف أسيوط للنظر والحكم بالدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج.

وخلال جلسة أمس، سرد ممثل النيابة الاتهامات وفقا لقرار الإحالة، ففي يوم 26 مارس 2021، وجهت النيابة العامة لثمانية متهمين هم «أبو الحجاج، ص» مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، و«جمال،م» قائد قاطرات، و«محمد،ع» مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، و«عمرو،ع» قائد القطار المميز رقم 157، و«محمد،خ» مشرف قطار المميز رقم 157، و«السيد، ص» مساعد مشرف القطار رقم 157، و«سامي ، ج» ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، و«كرم،ي» مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط، بأنهم تسببوا بخطأ في موت 21 شخصا، وكان ذلك ناتجًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح واخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.