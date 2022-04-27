تأجيل النطق بالحكم في قضية حادث قطاري سوهاج إلى 31 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في محاكمة 8 متهمين في قضيه حادث قطاري سوهاج المحالة من محكمة استئناف أسيوط للنظر والحكم بالدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج، إلى جلسة 31 مايو المقبل لسماع مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، وذلك بعد أن استمعت لشاهدي الإثبات السادس عشر والسابع عشر، إضافة إلى تفريغ الحرز والذي به هاتف محمول للمتهم الثالث، ونموذج محاكاة 67 حركة محل التزوير، وتفريغ المحادثات اللاسلكية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة، وذلك بناء على طلب دفاع المتهمين المقدم لمحكمة جنايات سوهاج.

نص الاتهام الموجه للمتهمين وفقا لقرار الإحالة

ووجهت النيابة نص الاتهامات خلال جلستها في يوم 26 مارس الماضي لعام 2021 في واقعة تصادم قطاري سوهاج، لثمانية متهمين هم «أبو الحجاج . ص» مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، و«جمال . م» قائد قاطرات، و«محمد . ع» مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر رقم 157، و«عمرو . ع» قائد القطار المميز رقم 157، و«محمد . خ» مشرف قطار المميز رقم 157، و«السيد . ص» مساعد مشرف القطار رقم 157، و«سامي . ج» ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، و«كرم . ي» مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط.

خطأ أدى لموت 21 شخصا

وجاء نص القرار بأنهم تسببوا بخطأ في موت 21 شخصا وكان ذلك ناتجًا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وأدى هذا الخطأ إلى إلحاق الضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم في أداء وظيفتهم وإخلالهم بواجباتها مع إهمالهم في استخدام مال من الأموال العامة المعهودة بها إليهم مما نتج عنه اصطدام القطار الإسباني رقم 2011 بالقطار المميز رقم 157 وضرر ماليا قدره ثمانية وعشرون مليون جنيه وتسعمائة واثنين وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيها مصريا، (28 مليون جنيه و942 ألفا و495 جنيها مصريا)، مع تسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية وهو تصادم القطار رقم 2011 بمؤخرة القطار المميز رقم 157 بمركز طهطا مما عرض مستقليه للخطر.