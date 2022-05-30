مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تتطلع للاستفادة من تجربة بولندا التنموية

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس البولندي اليوم إلى مصر تأتي في توقيت مهم جدا لنظرا للتدعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والأزمة الغذائية العالمية، وتعكس الزيارة أهمية العلاقات المصرية البولندية في هذا الوقت خاصة أنها الأولى لرئيس بولندي منذ عام 1992، لافتا إلى أن الزيارة تعكس تقدير بولندا للجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق النهضة في مصر والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تعزيز الأهداف التجارية والاقتصادية

وأضاف «عشماوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث الأخبار» المذاع على فضائية «extra news» مساء اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي شادي شاش والإعلامية ريهام السهلي، أن الزيارة هدفها تعزيز الأهداف التجارية والاقتصادية وتعزيز علاقات التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وبولندا والمجالات الاستثمارية المختلفة.

تعظيم مصالح مصر

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن زيارات الرئيس الخارجية واستقباله لكافة زعماء العالم في مصر تركز على تعظيم مصالح مصر السياسية والاقتصادية والعسكرية المختلفة، لافتا إلى أن مصر تتطلع لتحقيق نفس الذي حقتته بولندا في التنمية خاصة في استخدام الطاقة الجديدة والمتطورة والشمسية، مبينا أن عودة الرحلات الجوية بين مصر وبولندا تعزز الاستثمار بين البلدين والسياحة من بولندا إلى مصر خاصة أنها خامس أكبر دولة مصدر للسياحة في مصر، وتم توقيع مذاكرت تعاون في الزراعة والشباب والرياضة والإنتاج الحربي.