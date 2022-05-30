مساعد وزير الخارجية الأسبق: بولندا تدعم حق مصر في النيل

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس البولندي لمصر شديدة الأهمية في ظل قرب دولة بولندا جغرافيا مع دولة أوكرانيا التي تواجه هجوما روسيا، مضيفا أن مصر هدفها حل أزمة روسيا وأوكرانيا، وهذا التشاور السياسي بين مصر وبولندا سيؤدي إلى نتائج إيجابية، مبينا أن بولندا خامس أكبر اقتصاد في أوروبا ونفذت اتفاقات مع مصر واستضافت قمة المناخ 3 مرات في تاريخها وستضيف لمصر التي ستعمل على استضافة مؤتمر المناخ.

دعم بولندا لحق مصر في المياه

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن العلاقات المصرية- البولندية ممتدة منذ الستينيات، لافتا إلى أن الأزمة الروسية- الأوكرانية أثرت على سلاسل القيمة الغذائية، حيث كانت تستورد مصر 80% من القمح من روسيا وبولندا، وتأثرت أيضا باقي الدول حول العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن الاستثمارات الزراعية في المناطق الجنوبية للبلاد من أجل حماية الغذاء للمصريين، موضحا أن الرئيس البولندي دعم حق مصر في الغذاء وحصتها في المياه.

السيسي والسد الإثيوبي

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن بولندا منحازة للغرب ضد روسيا، مؤكدا أن الرئيس السيسي لا يترك مجالا إلا ويتحدث عن السد الإثيوبي من أجل تأمين حاجة مصر في الحياة والزراعة من أجل تحقيق اتفاق ملزم في مكان أفريقي مهم ووسط منطقة الشرق الأوسط.