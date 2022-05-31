قوات الاحتلال تقتحم بلدة «تقوع» بـ الضفة الغربية.. وأشتية: تجاوزت كل الخطوط الحمراء

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة «تقوع» جنوب شرقي بيت لحم، الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، فيما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية، والشبان الفلسطينيين.

وأصيب شاب فلسطيني، يدعى «عبدالله أحمد أبو سباع»، يبلغ من العمر «21 عاما»، بالرصاص الحي في القدم، قبل اعتقاله، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية خرسا جنوب غربي الخليل الواقعة جنوب القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، اندلعت، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية العيساوية شرق القدس المحتلة، جراء اقتحام القوات الإسرائيلية، القرية، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه منازل الفلسطينيين.

حكومة فلسطين: ما جرى في القدس المحتلة و«الأقصى المبارك» تحول كبير وخطير

قالت الحكومة الفلسطينية، إن ما جرى في مدينة القدس المحتلة و«المسجد الأقصى المبارك»، تحول كبير وخطير في حلقة الصراع مع الاحتلال، وأشار رئيس الوزراء محمد أشتية، خلال جلسة لـ حكومته إلى تجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمراء والخطوط الدولية والاتفاقيات من خلال عدوانها المتكرر على الأقصى والقدس، ومحاولتها فرض واقع يناقض ألستاتيكو التاريخي للحرم القدسي الشريف.

وأضاف أشتية، أن ما جرى بحاجة إلى وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات التي تجري أمام أعين العالم.

الإعلام الباكستانية: «إسلام آباد» ملتزمة بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

من جانبها، قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب، إن «إسلام آباد» ملتزمة بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى بيان وزارة الخارجية الباكستانية الذي نفى صحة أنباء تحدثت عن قيام وفد باكستاني بزيارة إلى إسرائيل.

كما لفتت أورنجزيب، في بيان، أمس الاثنين، إلى عدم وجود أي تغيير أو تحول في سياسة بلادها الخارجية تجاه دعم القضية الفلسطينية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».