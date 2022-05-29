قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى المبارك

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، «المسجد الأقصى المبارك»، وقامت القوات بمحاصرة المصلين داخل المصلى القبلي وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية، قبل ساعة من بدء اقتحامات المستوطنين لـ المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد المبارك وطرقاته وفي شوارع القدس المحتلة، ونصبت الحواجز، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وفي الساعة السابعة، بدأت مجموعات المقتحمين، اقتحاماتها لـ «المسجد الأقصى المبارك»، وسط انتشار لقوات الاحتلال ومحاصرة المصلين داخل المصلى القبلي.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تجمع مئات المستوطنين منذ ساعات الصباح عند «باب المغاربة» من الجهة الخارجية لـ اقتحام المسجد، فيما سارعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مجموعات متتالية منهم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من الدخول إلى «الأقصى» لأداء صلاة الفجر

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشبان الفلسطينيين من الدخول إلى «الأقصى» لأداء صلاة الفجر فأدى الفلسطينيون الصلوات على أبواب المسجد وسط انتشار لقوات الاحتلال.

وكانت القوى الوطنية في مدينة القدس المحتلة، دعت في وقت سابق، لشد الرحال الى «المسجد الأقصى المبارك» منذ صلاة فجر اليوم الأحد والتواجد فيه على مدار الساعة، كما سيرت عشرات الحافلات من مدن وقرى الداخل الفلسطيني الى المسجد.

وأطلقت دعوات فلسطينية من مختلف المحافظات بما فيها القدس المحتلة، ومن الفصائل الفلسطينية، للتصدي للمستوطنين والاستنفار، ورفع العلم الفلسطيني.

إصابة فتى بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة

وأصيب فتى وصفت جروحه بالخطيرة، وشابان فلسطينييان، بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبه، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي، قواته الجوية، وكثف نشر منظومة «القبة الحديدية»، تخوفا من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة إضافة إلى المنظمات الفلسطينية في جنوب لبنان، على حد قولها.