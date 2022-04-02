استشهاد فلسطيني في وسط الخليل: انتهاكات قوات الاحتلال مستمرة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتهم المستمرة ضد الفلسطينيين العزل في الأراضي المحتلة، باستخدام الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، واستشهد شاب فلسطيني، أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة شاب فلسطيني يدعى «أحمد يونس صدقي الأطرش» بالرصاص الحي في الرأس، ونقل إلى مستشفى الخليل لتلقي العلاج.

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة إعدام الشهيد الأسير المحرر أحمد الأطرش

وفي وقت لاحق، أعلن استشهاد «الأطرش» متأثرًا بإصابته البليغة، فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة إعدام الشهيد الأسير المحرر أحمد الأطرش في الخليل وعمليات القمع والتنكيل المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين العزل، خاصة المشاركين في المسيرات السلمية، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأطلقت قوات إسرائيلية خاصة النار، فجر اليوم السبت، صوب سيارة على مفرق عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أشارت أنباء، إلى عملية اغتيال لعدد من الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتاة من باحات «المسجد الأقصى» المبارك في القدس المحتلة.

تعيين فرانسيشكا البانيز مقررة خاصة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وفي سياق متصل، أعلن مجلس حقوق الإنسان في ختام أعمال دورته الـ49 المنعقدة في جنيف، تعيين فرانسيشكا البانيز مقررة خاصة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خلفا للمقرر الخاص، البروفسور مايكل لينك، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صدرمساء أمس الجمعة، بتعيين البانيز، وقالت الوزارة الفلسطينية، إنّها ستكمل الارث القانوني الهام الذي وضعوه قبلها المقررين الخاصين لفلسطين، ومخرجات التقرير الدولية حول «الابارتهايد»، وإقامة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لنظام فصل عنصري، واستعمار استيطاني.