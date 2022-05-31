زراعة جنوب سيناء: توفير 6 أطنان من سلفات النشادر للمزارعين

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إن الأراضي الزراعية المنزرعة بالفعل داخل نطاق محافظة جنوب سيناء تبلغ 36 ألف فدان معظم المساحات تتركز في مدينتي الطور ورأس سدر، موضحًا أن محافظة جنوب سيناء بها أراض صالحة للزراعة كبيرة.

أضاف شطا في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القطاع الزراعي في المحافظة يعاني من بعض الصعوبات التي تؤثر على الإنتاجية الخاصة بالفدان لاسيما محصول مثل القمح الذي يحتاج عناية للتربة، وبعض أشجار الخضر والفاكهة، وهذا ما دفع مديرية الزراعة لعمل دراسة وعرضها علي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لإزالة بعض هذه المعوقات.

الأسمدة بمختلف أنواعها

قال الدكتور محمد شطا إن بعض أنواع الأسمدة مثل اليوريا والنترات غير متوفرة في المحافظة، وهذا أثر علي إنتاجية المحاصيل الزراعية لا سيما الخضر والفاكهة، مشيرًا إلى أنه جرى توفير أسمدة بديلة للمزارعين لتعويض هذا النقص.

تابع، أنه جرى الاعتماد علي روث الحيوانات والدجاج لزيادة خصوبة التربة كبديل للأسمدة، وقال إنه تم تدعيم المحافظة بنحو 6 أطنان من سلفات النشادر لدعم المشروعات الزراعية الموجودة علي أرض الواقع.

60 طنًا من القمح

أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء أن عمليات توريد القمح إلى مطحن الطارق بطور سيناء ما زالت مستمرة، حيث جرى توريد نحو 60 طنًا من الأقماح غالية الجودة بأسعار تتراوح بين 825 إلى 865 جنيهًا، موضحًا أن المساحة المنزرعة قمحًا هذا العام بلغت 560 فدانًا ويتوقع أن تصل إلى 2000 فدان العام المقبل خاصة بعد توفير الأسمدة.

وقال إن إنتاجية الفدان القمح هذا العام بلغت نحو 12 اردب وعي أقل من المحافظات الأخرى بسبب عدم توافر الأسمدة الازوتية والنترات.