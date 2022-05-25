«شطا»: مزارع جنوب سيناء تشهد طفرة كبيرة في زراعات القمح والفاكهة

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إن مزارع جنوب سيناء تشهد طفرة كبيرة في مجال زراعات القمح وأشجار الفاكهة، موضحا أنه قام بجولة تفقدية أمس للمرور على المزارعين في مدينة الطور.

وأضاف «شطا» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه اصطحب لجنة ضمت الدكتور أحمد القط الأخصائي العلمي للقمح، والمهندس ثروت منصور مدير الإدارة الزراعية بطور سيناء، والمهندسة مستورة ناصر مدير إدارة الخدمات الزراعية، وجرى عقد لقاءات مع بعض أصحاب المزارع وتفقد مزارع القمح والفاكهة.

نصح وتوعية المزارعين

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن مديرية الزراعة تقوم بعملية النصح والإرشاد للمواطنين، حيث جرى حث المزارعين على توريد محصول القمح إلى مطحن الطارق، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة قمحا هذا العام بلغت نحو 560 فدانا، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى المطحن 52 طنا من القمح.

وتابع أنه خلال الجولة، جرى تفقد الزراعات وتقديم النصح والإرشاد اللازم للمزارعين بشأن الالتزام بتنفيذ توصيات وزارة الزراعة للزراعات الصيفية والخاصة بالتبكير فى الزراعة والنصح بالري بالتنقيط بدلا من الري بالرش، لما يوفره من العديد من المزايا علاوة على الزراعة على مصاطب.

إرشادات ونصائح للمزارعين

وأوضح الدكتور محمد شطا أنه جرى عقد لقاء موسع مع المزارعين لتقديم بعض النصائح والمشورة والإرشادات لهم في مجال الزراعة.

وجاءت أبرز هذه الإرشادات كالتالي:

1- الالتزام بتسميد أشجار الفاكهة كالمانجو والعنب والنخيل.

2- تجنب التعطيش والالتزام بالري في المواعيد المناسبة والمحددة.

3- عدم الري في الوقت الذي تشتد فيه الرياح.

4- التأكيد على توجهات الدولة نحو تحسين سلالات الأبقار وتمصير السلالات وجعلها افضل إنتاجية وذات كفاءة تحويلية للغذاء سواء في التسمين أو الحليب.

5- التوجه للبنوك للاستفادة مما تقدمه الدولة من مبادرات تخص تمويل مشروع البتلو ورؤوس الماشية.