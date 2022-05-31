الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. والعظمى على القاهرة تصل لـ37

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى جنوب الصعيد نهارا، على أن يكون الطقس لطيف ليلا، مشيرة إلى ازدياد فترات سطوع الشمس التي تتسبب في زيادة الإحساس بحرارة الطقس طوال فترات النهار، على أغلب أنحاء ومناطق الجمهورية.

انكسار نسبي في درجات الحرارة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشور على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّ درجات الحرارة أمس واليوم تقترب من 40 درجة مئوية على محافظة القاهرة الكبرى، وتتخطى في جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة مئوية، على أن تنكسر درجات الحرارة نسبيًا غدا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة 37 21

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 36 20

طنطا 36 21

شبين الكوم 36 21

دمنهور 33 22

بلطيم 29 19

مطروح 28 18

السلوم 27 17

سيوة 35 20

بورسعيد 30 20

دمياط 29 20

الزقازيق 37 21

المنصورة 35 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 36 20

العريش 30 20

رفح 28 19

رأس سدر 36 21

نخل 34 31

نويبع 37 23

طابا 36 22

كاترين 31 21

الطور 35 23

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 38 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 39 24

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 42 25

أسوان 43 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 42 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 36 23

أبو رماد 35 23

حلايب 32 22

رأس حدربة 32 22