يتابع الكثيرون، النشرات الإخبارية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الساعة، خاصة في ظل اضطراب الأحوال الجوية، والطقس خلال الأيام الماضية، أدت إلى تعطيل الدراسة في عدة محافظات، ورغم ارتفاع درجات الحرارة، واعتدال الطقس، إلا أن الهيئة حذرت المواطنين من الخروج من المنزل، قبل الثامنة صباحًا، فما هي الظواهر التي رصدتها وقد تتسبب في تعطيل المرور.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها، ماذا سيحدث قبل الثامنة صباحا بعد تحذيرات الارصاد؟

الشبورة المائية هي السبب

وبحسب تصريحات الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، فأنه في الساعات الأولي من الصباح الباكر تتكون شبورة مائية كثيفة تعوق الرؤية على عدد من الطرق السريعة والزراعية، والتي تتكون ما بين الساعة الخامسة فجرًا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

ونصح المواطنين بعدم النزول من المنزل قبل الثامنة صباحًا، خاصة ممن تضطرهم ظروف العمل أو الدراسة القيادة على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المجاورة لطرق زراعية.

تحسن الأحوال الجوية بداية من الغد

وأكد شاهين، أن حالة الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن التدريجي في الطقس، بداية من غد الثلاثاء على كافة المحافظات، ومع استمرار ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

حيث تشهد البلاد طقس لطيف إلى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة غدا كما يلي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.