حالة الطقس غدا.. ارتفاع شديد في الحرارة والأرصاد تحذر من ضربات الشمس

تشهد حالة الطقس غدا الاثنين 30 مايو تكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح تعوق الرؤية على الطرق السريعة والدولية، خاصةً المؤدية من وإلي مدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وذلك وفق البيان الرسمي الصادر من الهيئة العامة للأرصاد.

حالة الطقس غدا

ويؤكد خبراء الأرصاد أن حالة الطقس غدا ستشهد حرارة شديدة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وجنوبي سيناء والصعيد، بينما يكون الطقس حارا على السواحل الشمالية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

ويضيف أنه خلال الليل يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والصعيد، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية والشرقية للبلاد.

الظواهر الجوية غدا

وبالإضافة إلي الشبورة المائية، يؤكد خبراء الأرصاد أن البلاد تشهد ظاهرة أخرى جوية، وهي نشاط للرياح على جميع المدن والمحافظات ما عدا السواحل الشرقية وشمال وجنوب الصعيد ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الخروج خلال فترة الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة التي توقعتها الأرصاد غدا الاثنين على جميع الأنحاء والمناطق كالآتي:

القاهرة 38 23

الإسكندرية 32 21

وادي النطرون 37 22

طنطا 38 23

شبين الكوم 38 23

دمنهور 38 23

بلطيم 38 20

مطروح 28 20

السلوم 28 20

سيوة 38 22

بورسعيد 30 21

دمياط 29 20

الزقازيق 38 23

المنصورة 38 22

الإسماعيلية 38 22

السويس 37 22

العريش 32 22

رفح 31 19

رأس سدر 36 21

نخل 36 16

نويبع 36 24

طابا 35 21

كاترين 31 14

الطور 32 24

شرم الشيخ 38 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 41 25

أسوان 43 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 35 23

أبو رماد 34 23

حلايب 33 24

راس حدربة 33 24