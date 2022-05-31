تعرف على أفضل أسعار السيارات المستعملة.. تبدأ من 77 ألف جنيه

يبحث كثير من الشباب، عن أسعار السيارات المستعملة في السوق المحلي، شرط أن تكون سليمة وبحالة جيدة، والأهم أن تكون اقتصادية في سعرها، كي تكون مناسبة لهم في بداية حياتهم.

أسعار السيارات المستعملة

وقدّم عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات، ترشيحات للشباب من الجنسين، الباحثين عن سيارات مستعملة لشرائها في بداية حياتهم العملية، وهي كما يلي:

سوق السيارات

- أوبل فيكترا 1999: متوسط سعر السيارة 77,000 جنيه، أقل سعر في مصر 74,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 84,000 جنيه.

- ميتسوبيشي لانسر 2000: متوسط سعر السيارة في 77,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 68,000 جنيه، أعلى سعر 81,000 جنيه.

- دايو جوليت 2001: متوسط سعر السيارة 77,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 71,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 86,000 جنيه.

- كيا ريو 2004: متوسط سعر السيارة 77,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 72,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 83,000 جنيه.

- هيونداي 200h1: متوسط سعر السيارة 77,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 71,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 86,000 جنيه.

- دايو لانوس 2 2006: متوسط سعر السيارة 77,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 71,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 81,000 جنيه.

- فيات بونتو 2008: متوسط سعر السيارة 77,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 73,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة 81,000 جنيه.

- أسبيرانزا M11 2010، متوسط سعر السيارة 77,000 جنيه، أقل سعر للسيارة 72,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة فى السوق 81,000 جنيه.