أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية.. تبدأ من 41 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات المستعملة ارتفاعًا في السوق المصرية، وذلك وفقا للأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل التجار وأصحاب السيارات المعروضة للبيع.

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موجة التضخم العالمية في الأسعار، تأثرت بها سوق السيارات المستعملة، إذ زادت أسعار السيارات لتتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه بحسب نوع كل سيارة، وبلغ أقل سعر للسيارات ذات الموديلات القديمة نحو 5 آلاف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة في مصر

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفيما يلي أسعار السيارات المستعملة بالسوق المصرية.

فولكس فاغن بوينتر 2004

متوسط السعر المتداول في السوق: 51 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق: 52 ألف جنيه.

سايبا برايد 2006

متوسط السعر المتداول في السوق: 51 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق: 55 ألف جنيه.

فيات شاهين 2006

متوسط السعر المتداول في السوق: 51 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 41 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق: 59 ألف جنيه.

سوزوكى ماروتي 2010

متوسط السعر المتداول في السوق: 51 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق: 54 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 1994

متوسط السعر المتداول في السوق: 52 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 50 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق: 52 ألف جنيه.

بيجو 405 1995

متوسط السعر المتداول في السوق: 52 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 49 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق: 57 ألف جنيه.

أوبل كورسا 1997

متوسط السعر المتداول في السوق: 52 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 48 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق: 57 ألف جنيه.

أوبل فيكترا 1995

متوسط السعر المتداول في السوق: 53 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 49 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق: 57 ألف جنيه.

سكودا فيليشيا 2000

متوسط السعر المتداول في السوق: 53 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 49 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق: 54 ألف جنيه.

كيا برايد 2009

متوسط السعر المتداول في السوق: 54 ألف جنيه.

أقل سعر متداول في السوق: 52 ألف جنيه.

أعلى سعر متداول في السوق: 55 ألف جنيه.