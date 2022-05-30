أسعار السيارات الجديدة في مصر.. تبدأ من 120 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:19 ص | الإثنين 30 مايو 2022
أسعار السيارات الجديدة
شهد سوق السيارات الجديدة ارتفاعا في الأسعار بسبب أزمة التضخم المالي التي ضربت العالم، وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات، إنّ أسعار السيارات الحديثة ارتفعت بنسبة 30% تقريبا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى قرار بعض الشركات المصنعة للسيارات، بتخفيض عملية الإنتاج بنسبة كبيرة، وارتفاع أسعار الشحن والنقل.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسعار عدد من السيارات الحديثة، وهي كما يلي:
زوتي Z100 2020
ناقل الحركة: مانيوال / Elegent 1000 CC، السعر المتداول في السوق المصري 120,000 جنيه.
سوزوكي ألتو 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال 800 CC، السعر المتداول في سوق السيارات 121,000 جنيه.
سوزوكي ألتو 2021
مانيوال / screen 800 CC، السعر المتداول في سوق السيارات 126,000 جنيه.
سوزوكي اسبريسو 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول أوبشن 1000 CC، السعر المتداول في السوق 146,900 جنيه.
سوزوكي ألتو 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال 800 CC، السعر المتداول للسيارة في السوق 154,900 جنيه.
شيفروليه لانوس 2020
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / جميع الكماليات 1500 CC، السعر المتداول في السوق للسيارة 166,400 جنيه.
بروتون ساجا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / Standard 1300 CC، السعر المتداول في السوق للسيارة 166,900 جنيه.
بروتون ساجا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Standard 1300 CC، السعر المتداول في السوق 188,900 جنيه.
شانجي M50 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين 1500 CC، السعر المتداول في السوق 189,000 جنيه.
لادا جرانتا 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون 1600 CC، السعر المتداول في السوق 194,500 جنيه.
رينو لوجان 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E1 1600 CC، السعر المتداول في السوق 195,000 جنيه.
لادا لارجوس 2020
ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فان 1600 CC، السعر المتداول في السوق 200,000 جنيه.