أسعار السيارات الجديدة في مصر.. تبدأ من 120 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الجديدة ارتفاعا في الأسعار بسبب أزمة التضخم المالي التي ضربت العالم، وقال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات، إنّ أسعار السيارات الحديثة ارتفعت بنسبة 30% تقريبا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى قرار بعض الشركات المصنعة للسيارات، بتخفيض عملية الإنتاج بنسبة كبيرة، وارتفاع أسعار الشحن والنقل.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسعار عدد من السيارات الحديثة، وهي كما يلي:

زوتي Z100 2020

ناقل الحركة: مانيوال / Elegent 1000 CC، السعر المتداول في السوق المصري 120,000 جنيه.

سوزوكي ألتو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال 800 CC، السعر المتداول في سوق السيارات 121,000 جنيه.

سوزوكي ألتو 2021

مانيوال / screen 800 CC، السعر المتداول في سوق السيارات 126,000 جنيه.

سوزوكي اسبريسو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول أوبشن 1000 CC، السعر المتداول في السوق 146,900 جنيه.

سوزوكي ألتو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال 800 CC، السعر المتداول للسيارة في السوق 154,900 جنيه.

شيفروليه لانوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / جميع الكماليات 1500 CC، السعر المتداول في السوق للسيارة 166,400 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / Standard 1300 CC، السعر المتداول في السوق للسيارة 166,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: أتوماتيك / Standard 1300 CC، السعر المتداول في السوق 188,900 جنيه.

شانجي M50 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / توب لاين 1500 CC، السعر المتداول في السوق 189,000 جنيه.

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون 1600 CC، السعر المتداول في السوق 194,500 جنيه.

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E1 1600 CC، السعر المتداول في السوق 195,000 جنيه.

لادا لارجوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فان 1600 CC، السعر المتداول في السوق 200,000 جنيه.