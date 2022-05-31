سعفان: مصر تحترم الاتفاقيات الدولية وتلتزم بمبادئ منظمة العمل الدولية

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنّ مصر تحترم الاتفاقيات المصدق عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة، لافتا إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتي من بينها القرارات الصادرة عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم.

حفل عشاء للوفد المصري في منزل السفير

جاءت تصريحات وزير القوى العاملة، على هامش حفل العشاء الذي أقامه السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، لأفراد الوفد المصري الثلاثي «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، المشارك في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي التي بدأت أعمالها في 27 مايو 2022 بقصر الأمم المتحدة بجنيف، وتستمر حتى 11 يونيو 2022.

وتم خلال حفل العشاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وأهمية تنسيق المواقف العربية تجاه هذه الموضوعات، والحرص على المشاركة الفاعلة والمنتظمة في أعمال اللجان، لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات الفنية المدرجة على جدول الأعمال.

خروج مصر من قائمة الحالات الفردية للدول المخالفة للاتفاقيات الدولية

كما تناول اللقاء خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية للدول المخالفة للاتفاقيات الدولية من قبل لجنة المعايير الدولية بالمؤتمر، وكذلك التطورات التشريعية المهمة التي حدثت في مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التي تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية والقرارات الخاصة بتشغيل النساء وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

وأهدى وزير القوي العاملة، السفير المصري هدية تذكارية بهذه المناسبة، ومن جانبه توجه السفير بالشكر والتقدير للوزير على هذه اللفتة الجميلة.

وأكد أعضاء الوفد الثلاثي حرصهم على وحدة هدفهم خلال أعمال المؤتمر، وأنهم يعملون تحت شعار مصر أولا وقبل كل شيء، موجهين الشكر للسفير على هذه الدعوة وكرم الضيافة المصري بمنزله في جنيف.