سعفان ينعى رجب المعتوق الأمين الأسبق للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

نعى وزير القوي العاملة محمد سعفان، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة «العمل»، رجب المعتوق القيادي النقابي، والأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الذي وافته المنية بعد صراع مرير مع مرض عضال، ويتقدمون بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة، ومحبيه من عمال الوطن العربي من مشرقه إلي مغربه.

سعفان: خسرنا نقابيا بارزا حكيما كرس حياته في خدمة وطنه

وأكد «سعفان»، أن الطبقة العاملة العربية خسرت بوفاته نقابيا بارزا حكيما كرس حياته في خدمة وطنه وخدمة القضايا العربية وخاصة فلسطين قضية العرب الأولى.

وتابع: «لقد حمل الراحل لواء الدفاع عن حقوق العمال والسعي إلى تحصيل حقوقهم وتحصينها فكان ظهورهم وصوتهم الصادح في المحافل العربية والدولية، وستظل أعماله ومنجزاته راسخة في الوجدان ، ستبقى نموذجا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء».

وزير القوى العاملة: الراحل شخصية وطنية عربية نادرا ما تتكرر

وواصل وزير القوى العاملة: «إن الراحل كان نموذجا للخلق الرفيع والإخلاص، وكان وسوف يستمر محل فخر للعمال العرب ولعائلته مشيدة بإخلاصه في العمل النقابي»، مؤكدا أنه ينعى شخصية وطنية عربية نادرا ما تتكرر، وإذ نحتسبه عند الله مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، داعياً الله عزل وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الجنة، وخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان».