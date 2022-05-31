«حياة كريمة» تدعم مواطنا من أسوان بعد احتراق منزله (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دعم عاجل من حياة كريمة لمواطن في أسوان عقب احتراق منزله»، حيث تستمر المؤسسة في أداء دورها التنموي، وتحركت للتعامل مع أزمة المواطن في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعم مواطن أسواني عقب احتراق منزله

وأوضح التقرير، أنّ مؤسسة حياة كريمة قدّمت دعما عاجلا لمواطن في محافظة أسوان، بعد احتراق منزله، وتلف جميع محتوياته، حيث تحركت المؤسسة لتقديم كل أوجه الدعم اللازم لأسرة المواطن في قرية الحكمة بوادي النقرة بمحافظة أسوان.

أجهزة كهربائية ومواد غذائية للمتضررين

وتابع التقرير، أنّ فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة، تواصلت مع المواطن وقدّمت العديد من الأجهزة الكهربائية له، وهي: ثلاجة وغسالة وبوتجاز وعدد من البطاطين، إضافة إلى مواد غذائية للأسرة المتضررة.

الدور المجتمعي لمبادرة حياة كريمة

ولفت التقرير، إلى أنّ الفريق الهندسي بالمؤسسة، بدأ حصر التلفيات الموجودة في المنزل، لإصلاح الضرر بشكل عاجل، ويأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات ومختلف محافظات الجمهورية، وتلبية احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة والتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.