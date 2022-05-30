«حياة كريمة» تدعم مواطن أسواني بعد حريق منزله وتهديه أجهزة كهربائية جديدة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم دعم عاجل لمواطن في محافظة أسوان عقب تعرض منزله لحريق نشب فيه، وأكدت أنه علي الفور تحركت مؤسسة "حياة كريمة" لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم العاجل واللازم لأسرة المواطن في قرية الحكمة بوادي النقرة بمحافظة أسوان، وذلك لتضرر منزلهم إثر الحريق الذي نشب به، وأدى إلى تلف كافة محتوياته.

وبشكل عاجل تواصلت فرق الرصد الميداني بمؤسسة "حياة كريمة" مع المواطن المتضرر لتقديم كافة أوجه الدعم له ولأسرته، من ترميم المنزل، وتقديم المواد الغذائية، والمفروشات والأجهزة الكهربائية اللازمة تعويضًا له عما تعرض له منزله من أضرار الحريق الذي نشب فيه. حيث قام اليوم فريق مؤسسة حياة كريمة بأسوان بزيارة عاجلة للمنزل المحترق بقرية وادى النقرة بمركز نصر النوبة لتقديم العديد من الأجهزة الكهربائية تتمثل فى ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وعدد من البطاطين ومواد غذائية للأسرة المتضررة .

حصر تلفيات المنزل

كما قام الفريق الهندسى بالمؤسسة بحصر التلفيات الموجودة بالمنزل والعمل علي اصلاح الضرر بشكلٍ عاجل.

وأوضحت في بيانها اليوم أنه يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة "حياة كريمة" بدورها المجتمعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات في مختلف محافظات الجمهورية، وتلبيةً لاحتياجاتهم، كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لـ مؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين والتخفيف عن كاهل الفئات الاولي بالرعاية.