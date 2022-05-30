«القابضة للمياه» تتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

تواصل الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، نسب تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وفقا للجداول المحددة لها بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز والقرى بجميع المحافظات.

متابعة سير العمل

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي متابعة المهندسة، دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف المحطة الأمريكي بمركز بني سويف بطاقة 660 ل/ث، لمتابعة سير العمل.

الاهتمام بجودة المياه المنتجة والصيانة الدورية

وشددت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، في تصريحات صحفية، على ضرورة الاهتمام بجودة المياه المنتجة والصيانة الدورية، التطهير المستمر، التشغيل الأمثل للمحطات والاهتمام بنظافتها.

متابعة آخر مستجدات الأعمال ونسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

واجتمعت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف مع الإدارات المعنية بتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال ونسب تنفيذها.

الالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد

وأكدت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف على الالتزام بنهو الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، والتي تعتبر تلك المشروعات كأحد أهم أولويات الشركة، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة بـ66 قرية وتوابعهم بمركزي ببا وناصر، ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل مشروعات (مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطتي الفقاعي وكفر ناصر بمركز ببا، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي مياه شرب كفر ناصر والبرانقة مركز ببا، ومحطة مياه أشمنت مركز ناصر، ومحطة مياه معصرة نعسان مركز أهناسيا والتي تغذي بعض قرى مركز ناصر).