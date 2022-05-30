قوافل «حياة كريمة» الطبية تجوب 5 محافظات اليوم وغدا: كشف وعلاج مجاني

تجوب القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، محافظات مصر كافة، بشكل دوري بصفة يومية، إذ تنطلق بالمناطق النائية، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة له، خاصة في المناطق النائية، والفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، التي تتغير أماكنها بشكل دوري لضمان وصولها إلى المحافظات كافة، إذ تولي الدولة اهتماما بالغا بمحور الصحة، الذي يأتي على رأس أولويات حياة كريمة.

قوافل حياة كريمة الطبية

تنتشر القوافل الطبية المجانية، في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة حياة كريمة والجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية في القرى، وتقديم خدمات مجانية للأهالي، تتضمن الكشف وإجراء عمليات جراحية بالإضافة إلى منح أجهزة تعويضية.

5 قوافل مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

بحسب ما أعلنته الصحة والسكان في بيان صادر عنها، تقدم القوافل الطبية التابعة لـ«حياة كريمة» خدماتها للمواطنين بشكل مجاني، بداية من توقيع الكشف الطبي وانتهاء بصرف العلاج، مع تطبيق الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، على أن تشمل القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وحددت وزارة الصحة في بيان لها، أماكن تمركز القوافل الطبية خلال يومي 30 و31 مايو بمناطق 53 أبو ماضي، مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، برطباط، مركز مغاغة، بمحافظ المنيا، الحدين، مركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، الدهتمون، مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وحدة الخفيج، مركز القصابين، بمحافظة الإسماعيلية.

العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي

وأكّدت وزارة الصحة أنّه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى أنَّ القوافل تشمل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.