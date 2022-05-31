التنسيق الحضاري يضع لافتة «عاش هنا» على منزل البطل أحمد عبدالعزيز

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم البطل أحمد عبدالعزيز في مبادرة «عاش هنا»، الهادفة للاحتفاء برموز مصر في مختلف المجالات، وحفظها للأجيال المقبلة عبر توثيق المباني والأماكن التي عاشوا بها، وعلق الجهاز اللافتة على منزل البطل أحمد عبدالعزيز، الكائن في 20 شارع احمد حشمت الزمالك- القاهرة.

أحمد عبدالعزيز

وحسب الموقع الرسمي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولد البطل أحمد عبدالعزيز في 29 يوليو 1907م بمدينة الخرطوم، إذ كان والده الأميرالاي (العميد) محمد عبد العزيز قائد الكتيبة الثامنة بالجيش المصري في السودان.

- نشأ في بيئة وطنية فقد اشترك في مظاهرات 1919 وهو في الثانية عشر من عمره، وفي عام 1923 دخل السجن بتهمة قتل ضابط إنجليزي ثم أفرج عنه.

- التحق بالكلية الحربية بعد تخرجه في المدرسة الثانوية وقد تخرج فيها عام 1928م ثم التحق بسلاح الفرسان، كما قام بتدريس التاريخ الحربي في الكلية الحربية.

- بعد قرار تقسيم فلسطين وانتهاء الانتداب البريطاني في 14 مايو 1948م، كان أول من قام بتجميع كتائب المجاهدين المتطوعين.

وأشار «التنسيق الحضاري»، إلى قيام البطل أحمد عبد العزيز، بتنظيم المتطوعين وتدريبهم وإعدادهم للقتال في فلسطين.

- اتجه إلى فلسطين برفقة قواته وقوات المجاهدين المغاربة بقيادة البطل أحمد زكريا الوردياني الذي انضوى وقواته تحت قيادة البطل أحمد عبد العزيز.

- دخل جيش المتطوعين المصري فلسطين عام 1948م ودخلت قوات منه إلى مدن الخليل وبيت لحم وبيت صفافا وبيت جالا في 20 مايو 1948م.

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- خاض عدة معارك آنذاك منها:

* معركة المستعمرة اليهودية في خان يونس.

* معركة مستعمرة كفار داروم معركة دير البلح.

* معركة مستعمرة العمارة في صحراء النقب وضربها بمدفعيته في 17 مايو.

- الانتشار الدفاعي في مدن الخليل وبيت لحم وبيت صفافا وبيت جالا في 20 مايو 1948م.

- معركة مستعمرة رامات راحيل 24 مايو 1948.

- معركة قرية العسلوج.

- معركة جبل المكبر بالقدس استشهد خلال إطلاق أحد الحراس الرصاص عليه عن طريق الخطأ.

- توفي في 22 أغسطس من عام 1948.