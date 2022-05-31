وزير الري: نستهدف تأهيل مساقي بأطوال 500 كيلو متر بالقليوبية

أجرى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري زيارة لمحافظة القليوبية، تفقد خلالها مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

والتقى الوزير، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والذي أعرب عن ترحيبه بالوزير، وناقشا موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، ونهو هذه المشروعات في موعدها المحدد طبقًا للبرنامج الزمني، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

متابعة الموقف التنفيذي

وصرح «عبدالعاطي» أن هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، والتي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

نماذج التطوير المتكاملة

وتفقد «عبدالعاطي» يرافقة اللواء عبدالحميد الهجان أحد نماذج التطوير المتكاملة والتي تشتمل على تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث بنفس الزمام، إذ تم تفقد مساحات من الأراضي الزراعية بمساحة 900 فدان، والتي تحولت لاستخدام نظم الري الحديث كبديل لنظم الري بالغمر بمركز شبين القناطر، والتي يجري ريها من ترعة القلزم والتي سبق تأهيلها بمعرفة الوزارة، ومسقى البازرجي ومسقى عنايات واللتين سبق تأهيلهما بمعرفة الوزارة بطول 1150 مترًا و1130 مترًا على التوالي.

التحول للري الحديث

واستعرض «عبدالعاطي» النجاح الذي حققه المزارعين في التحول للري الحديث، معربًا عن رغبته في أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للري الحديث دافعًا للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودتها وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وصرح الوزير بأن وزارة الموارد المائية والري تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلو متر بمحافظة القليوبية، وجرى حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال 250 كيلومترًا، وطرح وترسية 247 كيلومترًا منها، ونهو تنفيذ 35 كيلومترًا حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمرًا في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأشار إلأى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومترًا من الترع بمحافظة القليوبية، وجرى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 334 كيلومترًا حتى تاريخه، وجار العمل في تأهيل ترع بأطوال 690 كيلومترًا، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 44 كيلومترًا أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجري العمل على التحول للري الحديث في مساحة 48 ألف فدان، وجرى نهو 806 أفدنة، موضحًا أن 22604 منتفعين تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم، لعدد 1146 قطعة أرض بمساحة إجمالية 18556 فدانًا.