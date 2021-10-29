«ري القليوبية»: نستهدف تبطين 1000 كم ترع بالمحافظة

قال المهندس أسامة خليل، وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة القليوبية، إنه جرى تأهيل 133 كم بمشروع تبطين الترع، ومن المستهدف أن يتم تأهيل 1000 كم ترع بالمحافظة، منها 300 كم ستنتهي خلال 20 يونيو المقبل، بالإصافة إلى 210 كم مساقي، وأن نسب التنفيذ موافقة للنسب التي نصت عليها العقود.

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن أعمال التأهيل فيها مميزات وفوائد كبيرة، منها توفير كميات ضخمة من المياه بعدما كانت تتسرب من شبكات الترع القديمة، بالإضافة إلى ضمان سرعة وصول المياه إلى نهايات الترع.

عدم ظهور الحشائش وإزالة التعديات

وتابع وكيل وزارة الري بمحافظة القليوبية، أن أعمال الصيانة أدت إلى عدم ظهور الحشائش على الجوانب، حيث كانت تتسبب في إعاقة حركة المياه وظهور الحشرات، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على إزالة التعديات وبالتالي توسيع الطرق وحركة المرور.

فرص عمل كثيرة

وأشار، إلى أن مشروع تبطين الترع خلق فرص عمل كثيرة، موجهًا نداءً إلى كل المنتفعين بضرورة الحفاظ على المجرى المائي وتجنب إلقاء المخلفات: «أعدنا المظهر الجمالي للريف المصري، كما أن شرب مياه الشرب أصبحت نظيفة، وبالتالي أتمنى أن يحافظ الجميع على المجرى المالي والمبالغ التي جرى انفاقها في هذا المشروع».