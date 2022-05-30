بريد الوطن .. أنقِذنى من تعنت المسئولين فى الشركة الخاصة يا وزير القوى العاملة

أعمل فى إحدى شركات القطاع الخاص، واجهت تصرفاً غريباً من السادة المسئولين على المبيعات فى الشركة، حيث طلبوا منِّى التوقيع على استقالة من العمل، وعندما رفضت التوقيع، هددونى بالنقل التعسفى للمحافظات، وقاموا بإلغاء بصمة الحضور الخاصة بى، وبلغت بأن التعطيل جاء من شئون العاملين، وتم تخييرى بين التوقيع على الاستقالة، والنقل إلى محافظة الأقصر، مع العلم أننى أعيش وأسكن فى القاهرة إلى جوار المقر المركزى للشركة، والذى يقع فى منطقة المعادى، أناشد السيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، التكرم ببحث شكواى، وإنقاذى من تعسف المسئولين بالشركة الخاصة، حتى لا يصبح مستقبلى فى مهب الريح.

محمد أحمد جاد محمد

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com