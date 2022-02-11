تفاصيل أول جريمة في عالم «ميتافيرس»: تحرش بـ«أفتار» سيدة إنجليزية

كشف الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «DMC»، تفاصيل أول جريمة تعد على سيدة إنجليزية في الميتافيرس من خلال تعرض الـ«الأفتار» المجسم لشخصيتها للتحرش والاغتصاب على يد أربعة أشخاص افتراضيين، موضحا أن الصحف الأجنبية تداولت قضية تعرض سيدة إنجليزية تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجيا، للتحرش.

ميتافيرس تدرس قواعد الأمان بين الرجال والسيدات

وأوضح «فايق» أن الشخصية الإلكترونية للسيدة جرى التحرش بها إلكترونيا، بشكل لفظي وجسدي، لافتا إلى أن ذلك أثار الجدل من المتابعين الذين سألوها عن سبب عدم اتخاذ الإجراءات التأمينية وقت دخول العالم الافتراضي، وأن شركة «ميتافيرس» أكدت دراستها لقواعد التباعد بين السيدات والرجال، مع وضع قواعد وإجراءات لضبط التعامل والتحرك داخل الواقع الافتراضي لمواجهة التحرش والعنف.

«فايق»: هل توجد إجراءات متبعة حال وقوع جرائم افتراضية؟

وتساءل مقدم برنامج «مصر تستطيع»، عن القوانين الحاكمة للحياة الافتراضية والإجراءات التي تتخذ في حال وقوع جرائم افتراضية، وإن كان لشركة «فيس بوك» التحكم في تلك الأمور أو غيرها.

واستضاف أيضا برنامج «مصر تستطيع» للإعلامي أحمد فايق، والمذاع على قناة «DMC»، الفريق المصري الفائز بالمركز الثالث عالميا في مسابقة علمية متخصصة في طب الأسنان بمشاركة 18 جامعة عالمية.

وقال الدكتور خالد عادل مدرس بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، إن فريقا من طلاب الكلية شارك في المسابقة العلمية لطب الأسنان التي أقيمت على هامش مؤتمر علمي يناقش أحدث الأبحاث العلمية في مجال طب الأسنان، وفاز بالمركز الثالث.