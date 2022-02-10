خبراء اقتصاد وتكنولوجيا: استمرار الرقابة على «ميتافيرس» يجعله تحت السيطرة

قال محمد نجم الخبير الاقتصادي، إنّ المستفيد من «ميتافيرس» هي شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في البورصات الأمريكية مثل «أبل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«مايكروسوفت»، موضحا أن الشركات الكبرى تستحوذ على الشركات الصغرى التي تعمل في مجالات البرمجة، وكذلك الشركات المصنعة لأجزاء الهاردوير مثل النظارات والأجهزة.

وأوضح نجم، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة DMC، أن العملات المقرر استخدامها في الواقع الافتراضي هي عملات افتراضية موجودة بالفعل مثل بيتكوين، وأننا سنرى الإعلانات من خلال النظارات الافتراضية، ويمكننا معاينة المشتريات قبل الشراء.

ضرر اقتصادي لعدم وجود رؤية واضحة لتنظيم العمل الافتراضي

وحذر «نجم» من وجود ضرر اقتصادي لعدم وجود رؤية واضحة لتنظيم الرقابة أو التعامل من خلال الواقع الافتراضي، الذي قد يساعد على قيام تجارة غير مشروعة أو غسل أموال أو تهريب، متوقعا أن تكون هناك بورصة للعالم الافتراضي وستشهد تداولات كبيرة، محذرا من خروج ميتافيرس عن سيطرة الحكومات والدول وسط غياب الرقابة، وتحويل الأرباح من ميتافيرس إلى الواقع سيؤدي للخروج عن السيطرة.

«ميتافيرس» خبرة جديدة لم نحصل عليها من قبل

وأوضحت الدكتورة مروة الحفناوي، خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ «ميتافيرس» ستمنحنا خبرةً جديدة لم نحصل عليها من قبل، وأنّه يجب علينا البحث عن المهارات التي نحتاج إليها لنتعامل داخل نظام «ميتافيرس»، مشيرة إلى أنّ العالم الغربي بدأ في تطوير الأبحاث منذ سنوات فأبحاث الجيل الخامس بدأت من 2010، مؤكدة ضرورة الاهتمام والتواصل الفعال مع ما تصل إليه «ميتافيرس» من خلال التوعية والبحث العلمي معًا ومراعاة مختلف شرائح المجتمع بالتوعية لحماية الأجيال القادمة من المشكلات أو الكوارث التي تهدد بانهيار المجتمع.

من جانبه، أكّد الدكتور فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمي، أنّ هناك زيادة كبيرة في حجم العقارات والأراضي التي يجرى شراؤها افتراضيا في «ميتافيرس»، وفي سنوات قليلة سيبدأ عالم «ميتا فيرس» في السيطرة، لانخفاض تكلفة تكنولوجيا الواقع الافتراضي، وسيكون له تأثير كبير على مستقبل الوظائف عالميًا.

وقالت الدكتورة يمنى عبدالرحمن، الأستاذ المساعد بجامعة بونزفير التابعة للجيش الألماني، إن «ميتافيروس» تكنولجيا خطيرة تشبه السحر والأساطيرة التي كنا نعتقد بها، وأصبح من الممكن الانتقال من مصر لأمريكا أو استراليا باستخدام التكنولوجيا بكل سهولة.

جاء ذلك خلال حلقة مخصصة ببرنامج مصر تستطيع المذاع على فضائية DMC للإعلامي أحمد فايق، ناقش خلالها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا والاقتصاد والإعلام الرقمي، في ميتافيرس ومستقبل الشعوب في الواقع الافتراضي.