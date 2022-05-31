الخميس.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة؛ نظرًا لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي وعمل لحمات لخط 1200مم، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن عدة مناطق، وهي المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم، زهراء مدينة نصر بالكامل، المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا - عزبة الهجانة سابقا.

فترة قطع مياه الشرب

وأكدت شركة مياة الشرب بالقاهرة، في بيان، اليوم الخميس، أن أعمال قطع المياه عن المواقع المذكورة، يتم اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس المقبل وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 3-6-2022.

خدمة الخط الساخن

وأكدت الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول، مشددة على أصحاب المخابز والمستشفيات اتخاذ ما يلزم قبل قطع المياه.