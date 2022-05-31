الساعة بجنيه.. أماكن محطات «كايرو بايك» في القاهرة: مشاويرك أسهل بالعجلة

تواصل محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة تجهيز محطات مشروع «كايرو بايك»، لتشجيع ثقافة استخدام الدراجات في شوارع القاهرة، وتحديدا منطقة وسط البلد، للحد من الزحام المروري والتلوث، ودعم وسائل الانتقال غير التقليدية.

وأكدت المحافظة، أن هناك نحو 45 محطة جار تجهيزها خلال الشهر المقبل، قبل دخول مشروع «كايرو بايك» أو «دراجة القاهرة»، حيز التنفيذ في 15 يوليو المقبل، على أن تكون قيمة إيجار الدراجة بسعر رمزي، يعد الأرخص في مصر، إذ لا تتجاوز جنيه في الساعة، أو حجز الدراجة على مدار اليوم بالكامل بـ8 جنيهات.

خطوط ومحطات كايرو بايك

تجهز محافظة القاهرة، عددا من الخطوط والمحطات المخصصة لخدمات الدراجات، ضمن مشروع كايرو بايك، كالتالي:

محطات التحرير والعتبة

- ميدان عبد المنعم رياض، مدخل السرفيس من الكورنيش.

- شارع الشواربي، المتفرع من شارع قصر النيل.

- مدخل جراج التحرير من الميدان.

- ميدان الجمهورية.

- أمام ميدان عبد المنعم رياض.

- محطة مترو بميدان محمد فريد.

- تقاطع الفلكي مع الشيخ ريحان.

- مدخل محمود بسيوني من طلعت حرب.

- ممر القاضي الفاضل، بين قصر النيل، ومحمد صبري وأبو علم.

- أمام شركة التأمين الأهلية، في تقاطع محمد فريد وقصر النيل.

- ميدان لاظوغلي، شارع نوبار، رصيف شرطة السياحة.

- ناصية الفلكي مع شارع التحرير.

- الرصيف المقابل لنقابة المحامين، في شارع رمسيس.

- ميدان التحرير أمام كنتاكي.

- السور الخلفي لدار العلوم، ناصية محمد عز العرب مع الشيخ علي يوسف.

- أمام مستشفى الهلال، شارع رمسيس.

- نقابة التجاريين، شارع رمسيس.

- يمين مخرج عبد الخالق ثروت، المتجه لنفق الأزهر.

- أمام مدخل شارع الجمهورية.

- أمام عمارة رمسيس.

- شارع الجمهورية، أمام بنك الإمارات دبي، الرصيف المقابل لمستشفى صيدناوي.

- أمام صيدلية الإسعاف.

- محطة مترو العتبة، عند سور حديقة الأزبكية.

- ممر زكريا أحمد، من شارع 26 يوليو.

محطات الزمالك

- عند مدخل الجزيرة سبورتنج.

- محطة مترو الأوبرا، عند مدخل نادي ضباط الشرطة.

- سور جنينة الأسماك على شارع الجبلاية.

- رصيف مستشفى المعلمين، شارع محمود مختار.

- الرصيف المقابل لنقابة المعلمين، شارع أبو الفدا.

- الرصيف أسفل الكوبري، أمام ساقية الصاوي.

- ناصية ابن زنكي، مع حسن صبري الزمالك.

- الرصيف المقابل لكلية التجارة، شارع أبو الفدا.

- شارع السرايا، قبل سفارة تونس.

- أمام قصر الفنون شارع الجزيرة.

- شارع الجبلاية، مع بداية محمود مختار.

محطات كورنيش النيل

- شارع كورنيش النيل، عند مدخل شارع عبد الرحمن فهمي.

- ممشى أهل مصر، أمام كونراد بالقاهرة.

- كورنيش النيل، مطلع كوبري 15 مايو.

- كورنيش النيل، أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون.

- أمام فندق كمبنسكي النيل.

محطات جاردن سيتي والسيدة زينب

- عند سور ضريح سعد زغلول.

- أمام مسرح السلام شارع قصر العيني.

- أمام نقابة الأطباء، شارع قصر العيني

- ناصية على باشا مع شارع قصر العيني.