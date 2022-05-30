تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي 2022.. اعرف الدرجات وشروط القبول

في منطقة «زنين» بالجيزة تقع مدرسة مياه الشرب والصرف، وهي بديلة للثانوية العامة وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وهي تابعة لثلاث شركات لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية، والتي تحدد الأعداد التي سيتم قبولها وذلك يتوقف على احتياجاتها الفعلية.

وعن تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي، يقول المهندس أحمد مصطفى، مدير المدرسة، إن التنسيق للعام الدراسي الجديد 2022-2023 لا يقل عن 250 درجة في الشهادة الإعدادية، موضحاً أنه لم يتم تحديد عدد درجات معينة للتنسيق حتى الآن لكنه لا يقل عن 250 درجة.

وأضاف «مصطفى» لـ«الوطن»، أنه سيتم قبول 90 طالباً في المدرسة للعام الدراسي الجديد، موضحاً أن المدرسة تعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال توفير تدريبات مكثفة له أثناء فترة الدراسة في معامل المدرسة والشركات المتخصصة.

شروط القبول في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

- يؤدي الطالب الاختبار التحريري في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.

- الاختبار يقتصر على ما درسه الطالب في هذه المواد في الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

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- الهدف من الاختبارات الوقوف على مستوى الطلاب في هذه المواد.

- المجموع في الاختبار التحريري 16 درجة لكل مادة ليصبح مجموع المواد 80 درجة.

- هناك 20 درجة خاصة بالمقابلة الشخصية.

- في حالة اجتياز الطالب لجميع الاختبارات والمقابلة الشخصية يحق له الالتحاق بالمدرسة.

مواد مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

- مواد ثقافية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية والقومية.

- مواد الدراسات الاجتماعية والتربية القومية هي مواد منقطعة، أي يتم دراستها فقط في السنة الأولى.

- يدرس الطالب أيضاً الفيزياء والكيمياء.

- المواد التخصصية تشمل مواد أساسيات الكهرباء والميكانيكا ومواد تخص شركة المياه مثل مادة تقنية تنقية مياه الشرب، ومادة الصرف الصحي والمعامل بشكل عام، ومدخل للتجارب المعلمية للمياه أو مدخل للتجارب المعلمية للصرف الصحي.

- السنة الدراسية الأولى والثانية عامة.