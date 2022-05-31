الإذاعة: سنصدر تطبيقا إلكترونيا.. وطورنا لغة الحوار في شبكة القرآن الكريم

قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إنّ الإذاعة ستطلق تطبيق على الهواتف المحمولة بالتعاون مع شركاء دون تكلفة، لنقل كل برامج شبكات الإذاعة وإذاعة الأغاني، لافتًا إلى أن تطوير الشبكات مثل البرنامج العام تأخّر بسبب جائحة كورونا، كما سيتم تطوير البرنامج العام بإذاعة صوت العرب.

خطة التطوير مستمرة

وأضاف نوار في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين الإعلامي محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد: «نسير قدما إلى الأمام وبدأنا خطة التطوير قبل عامين، لكن جائحة كورونا عطلتنا لمدة عامين عن إنجاز ما كنا سننجزه».

الإذاعة تستهدف الشباب بشبكات ومحطات جديدة

وتابع رئيس الإذاعة المصرية: «نراجع شرائح المجتمع والفئات المختلفة، وبخاصة أننا مطالبون بالتوجه إلى الشباب، لأنهم يمثلون 60% من الكتلة السكانية، وبالتالي سنقدم لهم أكثر من محطة وشبكة إذاعية، ولدينا الكثير من الشركاء، مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقنواتها ومحطاتها الإذاعية كافة، وبالتالي فنحن نُكمل بعضنا بعضا».

وأردف محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، أنه جرى تطوير لغة الحوار في شبكة القرآن الكريم، حيث أصبحت تتحدث بلغة العصر، والبرامج أقصر، ولا تتعدى مدة البرنامج دقيقتين لأن الشباب ليس جاهزا لسماع برنامج مدته ساعة أو نصف ساعة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من البرامج مثل دقيقة فقهية وومضة تفسيرية وخاطرة دعوية وإشراقة قرآنية ودقيقة عقائدية، حيث سيستمع إليها الجميع.