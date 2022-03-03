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«الدفاع الروسية» تعلن قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون في كييف

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سارة ثروت
10:14 ص | الخميس 03 مارس 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، أنّ قوات الجيش الروسي قصفت مركزا للإذاعة والتلفزيون في كييف، وذلك في نبأ عاجل لشبكة «سكاي نيوز عربية».

قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون في كييف 

وبحسب بيان وزارة الدفاع، سيطرت القوات الروسية على بلدة بالاكليا قرب مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، كما دوت صافرات الإنذار، مُجددا في العاصمة الأوكرانية «كييف»، فيما حذّرت السلطات في المناطق الحدودية البولندية من صعوبة الأوضاع وسط تدفق اللاجئين، وقال مسؤولون بولنديون، إنّ الأوضاع لم يسبق لها مثيل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

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بقلم سارة ثروت