رئيس الإذاعة: «القرآن الكريم» يسمعها 40 مليون مصري رغم تنوع وسائل الاتصال

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن الإذاعة بدأت في عام 1934 لتلعب دوريا تنويريا تربويا ترفيهيا للجمهور المصري والعربي والإذاعات المتخصصة، مبينا أن رجال ثورة يوليو 1952 كان يعرفون الدور الكبير للإذاعة وكان لها دور سياسي مهم وعاصرت مناضلة ثورات التحرر في إفريقيا والعالم العربي وفي آسيا، وظهر دور الإذاعة في حروب 1967 و1973.

دور الإذاعة

وأضاف «نوار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم» المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الأحد، أن الصحف الورقية قد تندثر أو تقل بشكل كبير أو يتغير شكل البث ولكن الإذاعات لن تختفي لأن الشخص يستطيع أن يسمع الإذاعة بسهولة سواء على الموبايل أو في جهاز الراديو، مؤكدا أن هناك تزايدا في طلب الإذاعات المختلفة.

زيادة عدد المستمعين إلى الإذاعة

وتابع رئيس الإذاعة المصرية: «ظن البعض أن الإذاعة ستتوارى أو تختفي مع الوقت وهذا لم يحدث لأنها أسهل وسيلة لنقل الخبر في العالم وأسهل وسيلة للترفيه وغير مكلفة وبسيطة في استخدامها والاستماع إليها، وعاد دور الإذاعة بعد حدوث تشبع من التليفزيون»، لافتا إلى أن إذاعة القرآن الكريم يستمع إليها 40 مليون مصري، وإذاعة الشباب والرياضة تصل إلى 15 مليون مستمتع في أوقات المباريات أما إذاعة الأغاني فيصل عدد مستميعها إلى 10 ملايين، وهذا يدل على زيادة الإقبال على الإذاعة رغم تنوع وسائل الاتصال المختلفة.