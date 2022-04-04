فنان على كرسي المذيع| «بسمة» تروي تجربتها مع البرامج: بتوحشني الإذاعة

على مدار السنوات الماضية، لمع عدد كبير من الفنانين وذاع صيتهم كممثلين موهوبين بشكل كبير، ولكن منهم من بدأ حياته في عالم الإعلام والإذاعة قبل احترافهم لعالم الفن، وكان كرسي المذيع بوابة لهم للشهرة في السينما والدراما، ومن أبرزهم الفنانة بسمة.

بدأت الفنانة بسمة رحلتها في عالم الأضواء والشهرة عن طريق قنوات النيل المتخصصة، فكانت من ضمن الوجوه الشابة التي اكتشفتها الإعلامية بسمة الشماع، رئيسة شبكة قنوات النيل آنذاك.

بسمة: بيوحشني التلفزيون وتقديم البرامج

تخرجت الفنانة بسمة في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وعملت كمذيعة في قناة النيل للمنوعات ثم إحدى القنوات الفضائية، وبعد ذلك اتجهت إلى التمثيل، وتحدثت الفنانة عن تجربتها في العمل بالإعلام في لقاء تلفزيوني، قائلة: «بيوحشني التلفزيون وبيوحشني تقديم البرامج، ولو جالي برنامج أنا شايفة نفسي فيه في المرحلة اللي أنا فيها هفكر جديا».

وتابعت: «ارتباطي بشخصيتي كممثلة بقى أقوى، وساعتها هقدم البرامج من منظور الممثلة اللي عندها خبرة في مجال الإذاعة، فلو جالي حاجة مناسبة ليا المرحلة دي أكيد هوافق عليها».

وكشفت الفنانة بسمة عن حبها الشديد للسينما والدراما، قائلة: «أنا بحب التمثيل أوي وبيرضيني جدا، لكن التلفزيون له أهمية كبيرة عندي لأن من خلاله تقدر تدخل كل البيوت، بس مازال جوايا وجع لمجرد فكرة أنه احتمال دور السينما بعد سنوات تنتهي خاصة مع الأفلام اللي بتتعمل للمنصات المختلفة، الفكرة مقبضة جدا، خاصة أن طلة الفيلم بتختلف وسط قاعات السينما ووسط الناس، وعرض الأفلام على المنصات هيخليها تفقد جزء كبير من معناها».

أشهر الأفلام التي قدمتها الفنانةبسمة

وشاركت الفنانة بسمة في العديد من الأفلام، مثل: «الناظر»، «شرم برم»، «كذلك في الزمالك»، «النعامة والطاووس»، «من نظرة عين»، «ويجا»، «ليلة سقوط بغداد»، «حريم كريم»، «واحد من الناس»، «مرجان أحمد مرجان»، «زي النهاردة»، «مفيش فايدة»، «رسائل البحر»، «واحد صحيح»، «شيخ جاكسون» و«رأس السنة».