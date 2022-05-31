عبير منير لزوجها الراحل أسامة أنور عكاشة: «كنت هدية عمري.. كم أفتقدك»

أعربت الفنانة عبير منير عن اشتياقها الشديد لزوجها الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انتسجرام».

ونشرت عبير منير عدة صور تجمعها بزوجها الراحل، وعلقت عليها قائلة: «إلى الغائب الحاضر أسامه أنور عكاشة أحاول جاهدة أن أكتب ما يليق بعمق وجمال أحلى سنوات عمرنا يا حبيبي وزوجي وصديقي وتوأم روحي، التقينا في غفلة من الزمن كنت هدية عمري وكنت النور الذي يضيء عمرك».

عبير منير لأسامة أنور عكاشة: كم فتقدك في زمن صعب

وأضافت: «كم افتقدك في زمن صعب افتقدت عندك حكايتك حبك عطفك حنانك رقي أخلاقك شهامتك حمايتك فرحتنا يا هدية القدر لي أين لي بلحظات في قربك، سنوات أمضيناها متغافلين عن الدنيا بأسرها تركتني ومضيت وما كنت تقدر على بعدي لحظة، الآن أنا في محراب ذكرياتنا تغذى روحي استمد منها القوة على الحياة بدونك».

وتابعت عبير منير: «حبيبى انت لم تفارقنى انك تعيش بداخلى قلبى ينبض بالحب والوفاء لك ولسانى يتكرر كلماتك لى، يكفيني انك تركت لي اسمك وسمعتك الطيبة بين الناس ليذكرك كل من يعرفك بكل خير احتسبك يا أغلى الناس في أعلى جنات الفردوس الأعلى بإذن الله وأعاننى الله على الحياة في ظل ذكرياتنا سأظل ادعو لك حتى أجاورك وستظل في قلبي مهما ابتعدت».

وفاة أسامة أنور عكاشة

يذكر أن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة رحل عن عالمنا 28 مايو عام 2010، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى.