 وفاء عامر: أسامة أنور عكاشة إضافة كبيرة لأي عمل فني

قالت الفنانة وفاء عامر، إن المخرج هو المسؤول الرئيسي عن ظهور الممثل بطاقة كاملة، متابعة: «كل مخرج اشتغلت معاه أثر عليا، ومحمد سلامة وخيري بشارة أثروا في حياتي وخاصة في الأدوار الكوميدية والتلقائية، ومن زمان قدمت مشهد مع المخرج محمد سلامة واتمنيت أشتغل معاه تاني، وجت الفرصة واشتغلت معاه عمل كامل».

وفاء عامر: المخرج هو المراقب والداعم للعمل الفني

وأوضحت «عامر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن اسم الكاتب أسامة أنور عكاشة يعتبر إضافة كبيرة لأي عمل فني، والمنتج تامر مرتضى والمخرج يسري الفخراني قدما عملا دراميا تربع على عرش الدراما في المنطقة العربية بشكل كامل، لافتة إلى أن المخرج هو المراقب والداعم للعمل الفني منذ البداية حتى النهاية، والتعاون ساعد في حلقات نجاح مسلسل راجعين حتى نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن شخصية يسرية التي قدمتها في مسلسل راجعين ياهوى، تراها في محيطها الاجتماعي وسط صديقاتها؛ فمنهن المتسلطة والمادية والقوية، موضحة أن دورها كان مقصودا بكل تفاصيله لتوضيح الشخصية الفنية ليسيرية «أدين بالفضل للمعهد العالي للفنون المسرحية والأساتذة اللي اتعلمت على ايديهم ونجحت في أداء الدور بفضلهم عليا».

وفاء عامر: جزيرة غمام كان محتاج مشاعر كتير

وتابعت وفاء عامر: «ما أقدرش اشتغل دورين في أسبوع واحد، عشان أقدر أفصل وارتاح وأتعايش مع الشخصية الجديدة وأقرأ الورق كويس قبل ما أروح» مضيفة أنها تجري مراجعات لأي عمل فني تقدمه قبل البدء به مع المخرج والمؤلف.

واستطردت: «دور هلالة في جزيرة غمام كان محتاج مشاعر كتير لذلك وافقت عليه، وبتفق على كل التفاصيل قبل ما أبدأ تصوير لكن بمجرد ما أبدأ الكلام بيكون للمخرج».