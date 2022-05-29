ابنة أسامة أنور عكاشة: والدي من الحالات الإنسانية الاستثنائية

قالت نسرين أسامة أنور عكاشة، ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، إن والدها من الحالات الإنسانية الاستثنائية التي تمر كل فترة، ومن الظروف القدرية التي عاشها منذ ولادته وطفولته، كانت لها عامل كبير في تشكيل هذا بداخله، وأن يقرأ كل ما هو وما هم حوله.

ظروف والدي جعلته يكتسب خبرة التحليل

وأضافت «عكاشة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن والدها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة نمى بداخله النهم والشغف للمعرفة أكثر، وقراءة الناس وعقولهم ووجدانهم، كما أنه واجه بعض الظروف الاجتماعية مثل اليُتم وغير ذلك، جعلته يقرأ أكثر ويكتسب حرفة التحليل وقراءة الناس.

وأشارت إلى أن ظروف ساعدت بعد ذلك والدها بأن يتجول في كل مكان بمصر، فكان يمتلك موهبة وظروفه أثقلتها كل يوم، وبعد ذلك أصبح يأصل ذلك أكثر بأكثر بدراسة جامعية تتناول النفس البشرية وعلم الاجتماع، وبدأ في القراءة أكثر وفي التوسع.

كان يحب الناس ويفهمهم ويتعامل معاهم

ولفتت أن الموهبة الاستثنائية التي ولد بها الكاتب أسامة أنور عكاشة قد لا تتواجد عند الكثير من الأشخاص، فهي موهبة ربانية، لكن الفكرة بأن هناك شخص يدرك ذلك مبكرا، ويكون لديه الاهتمام الزائد في تطوير الشيء الذي يشعر بداخله، ووالدها عمل ذلك بشكل تلقائي.

وتابعت: «والدي كان بيحب الناس، وبيحب يفهم ويتعامل مع الناس، ودة اللي خلاه مع الوقت يشبك كل دة ويبدأ يحلل تركيبة المصري، لأنه حبه وحس بيه وفهم كل تشكيلة وملامح الإنسان المصري بمزيج من التحليل النفسي وتاريخ الإنسان المصري».

سر عشقه للإسكندرية

وعن سر عشقه لمدينة الإسكندرية، كشفت أن والدها الكاتب أسامة أنور عكاشة كان قارئ تاريخ، وبالتالي كان ذلك عامل أساسي، كما أنه تجول في الإسكندرية منذ صغره وقرأ تاريخها ضمن تاريخ مصر الذي استغرق فيه، فهو أدرك فكرة خصوصية الإسكندرية مبكرا.