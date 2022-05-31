الصحة تكشف تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.. النسب منخفضة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، هناك استمرارفي انخفاض نسب الإصابات والوفيات المتعلقة بفيروس كورونا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن انخفاض نسب التردد وإشغال المستشفيات بشكل ملحوظ.

حملات تطعيم للمواطنين

وأضاف عبدالغفار، في بيان له منذ قليل، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة، تابع معدلات الإنجاز ضمن حملة طرق الأبواب بالمحافظات لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الجرعات المستحقة (أولى، ثانية، تنشيطية)، والتي انطلقت بمحافظات (الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بني سويف، أسيوط) في الفترة من 12 مايو وحتى 29 مايو.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال الاجتماع الذي انعقد امس على التقارير الخاصة بتطوير عدد من المستشفيات، وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والجودة، موجهاً بالانتهاء من أعمال التطوير بالمستشفيات طبقًا للجداول الزمنية المحددة، كما تابع منظومة الصيانة الدورية للمنشآت الصحية بالمحافظات، حرصا على توفير أفضل رعاية صحية للمرضى.

الالتزام بسياسات مكافحة العدوى

وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على استمرار حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية من خلال فرق مختصة للتأكد من توافر القوى البشرية، والتأكد من الالتزام ببروتوكولات العلاج وسياسات مكافحة العدوى، والتأكد من سلامة الأجهزة الطبية، لضمان تلقي المرضى الرعاية الصحية اللازمة حفاظاً على صحتهم العامة، لافتاً إلى تنظيم تدريبات مكثفة للفرق الطبية حول الممارسات الطبية السليمة.