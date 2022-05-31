«الصحة» تكشف 5 أسباب للإصابة بسرطان الثدي وتوجه رسالة للسيدات

كشفت وزارة الصحة والسكان ممثلة في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أسباب الإصابة بسرطان الثدي، وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، إن هناك عوامل خطورة تتسبب في الإصابة بسرطان الثدي كزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة، والتدخين وشرب الكحوليات، فضلا عن عدم الالتزام بالرضاعة الطبيعية.

ودعت الوزارة السيدات إلى ضرورة المشاركة في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرة الى أن الكشف والعلاج بالمبادرة مجانا تماما ولا تتحمل أي مواطنة أية أعباء مالية، كما أكدت الوزارة أنها تستخدم أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية ضمن جهود الدولة لدعم صحة المرأة.

مواعيد عمل مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأشارت الوزارة إلى أن مواعيد عمل المبادرة يوميا داخل الوحدات الصحية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، موضحا أنه كلما كان الكشف مبكرا كلما كانت نسب الشفاء من المرض أعلى بكثير وقد تصل إلى 90%.

وأضافت وزارة الصحة، أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة سيدات مدربات على أعلى مستوى، لافتة إلى أن المراكز التابعة للمبادرة تستهدف الكشف عن السيدات من الفئة العمرية 18 عاما فيما فوق، واوضحت أن المراكز فحصت 25 مليون سيدة من بين 28 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية.

زيارة موقع 100 مليون صحة

وأكدت الوزارة أنه يمكن التعرف على أقرب وحدة صحية للسيدات من خلال زيارة موقع 100 مليون صحة، أو عن طريق الخط الساخن لمبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وهو 15335.

وشددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة المشاركة في المبادرة واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.