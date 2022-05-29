الصحة: لا نية لتخفيف الإجراءات الإحترازية ضد كورونا حاليا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بلغ عدد الحاصلين على اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا 36 مليون مواطن محصن تحصين كامل ضد فيروس كورونا.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» المواطنين الإستمرار في التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، مؤكدا أنه لا يوجد أى نية لتخفيف الإجراءات الإحترازية فى التوقيت الحالى.

استقبال شحنات جديدة من لقاحات كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قائلا: «مستمرون في استقبال شحنات من لقاحات كورونا ولدينا فائض كبير من اللقاحات يسمح بالتوسع فى الجرعة التنشيطية من اللقاحات لجميع الفئات العمرية»، مشيرا الى أن الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لم يحسم مصيرها بعد من قبل منظمة الصحة العالمية، وأوضح أن الجرعة الرابعة متوقف قرارها على أهميتها وفائدتها على المواطنين، كما توصي منظمة الصحة العالمية بتطعيم الفئات المستحقة، خاصة أن هناك دول لم تغطي النسبة التى وضعتها المنظمة وهى تطعيم 70% من المواطنين.

متوسط الاصابات اليومية حالتان فقط

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها أمس عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، وقالت الوزارة وصل المتوسط اليومي لوفيات فيروس كورونا الى حالتين فقط وهو اقل معدل وفيات شهدته الوزارة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، معلقة على هذا الإنخفاض بسبب توسعات التطعيمات من لقاح كورونا.