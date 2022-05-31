طارق سعدة في ذكرى إنشاء الإذاعة: علينا تقديم إعلام يتمتع بالمصداقية

وجه مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، التهنئة لإعلاميي مصر في عيدهم رقم 88، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم وذلك في ذكرى إنشاء الإذاعة المصرية.

ذكرى إنشاء الإذاعة المصرية

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان اليوم، إنَّ الاعلام المصري منذ انطلاق الإذاعة المصرية عام 1934 وهو يقوم بدوره الوطني في تشكيل وبناء الوعي لدى المواطن المصري ولعب دورًا توعويًا كبيرًا في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية.

وتابع سعدة قائلا: «كان دائمًا سندًا وظهيرًا للدولة في أشد التحديات ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة».

نقابة الإعلاميين

وأكّد نقيب الإعلاميين على أنّه لم يقتصر دور الإعلام المصري على عملية الوعي ونشر الثقافة والفكر «بل أسهم بشكل كبير في إبراز خطط التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في كل ربوع مصر وصولًا للجمهورية الجديدة» بحسب تعبيره.

وطالب «سعدة» الإعلاميين في عيدهم تقديم إعلام يتمتع بالمصداقية والحرية المسئولة يسهم في توعية المواطن وتعريفه بالتحديات التي تواجه الوطن والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية لتحقيق مستقبل افضل لمصرنا الحبيبة.

الإذاعة المصرية

وتحل اليوم ذكرى إنشاء وانطلاق الإذاعة المصري، إذ بدأ البث الإذاعي في مصر في عشرينيات القرن العشرين وكانت عبارة عن إذاعات أهلية، وبدأ بث الإذاعة الحكومية المصرية في 31 مايو 1934 بالاتفاق مع شركة «ماركوني»، وقد مُصِّرَت عام 1947 وألغي العقد مع شركة ماركوني، كما كان عدد محطات الإذاعة المصرية في بدايتها 4 محطات حتى وصلت الآن إلى 10 محطات.