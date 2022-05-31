رئيس الإذاعة: 70 مليون مستمع لـ«القرآن الكريم» داخل وخارج مصر

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنّ الإذاعة نفذت خطة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تمثلت في تجديد وتنشيط بروتوكولات التعاون مع دول أفريقيا، وإعادة بث الشبكة الدولية من خلال أقمار نايل سات وعرب سات دون أن تتكلف مصر مليما واحدا.

تطوير الإذاعة المصرية

وأضاف نوار في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبوزيد، أنّه التقى أكثر من 15 سفيرا أعربوا عن أمنياتهم بعودة عمل الإذاعات الموجهة، مشددًا على أنّ الإذاعة في المرحلة المقبلة ستكون أحد أهم وسائل الإعلام.

وتابع رئيس الإذاعة المصرية، أنّ الإذاعة تمتلك الشبكة الثقافية التي تضم 3 محطات، ومنها: البرنامج الثقافي، والبرنامج الأوروبي، الذي أدخلنا فيه اللغة الإسبانية منذ عام ونصف العام، حيث تتحدث 22 دولة اللغة الإسبانية، مضيفا: «مفيش مواطن أو سفير أجنبي في مصر مبيسمعش البرنامج الأوروبي، ولما بنعرض عليهم المشاركة بيستجيبوا فورا».

شبكة القرآن الكريم الأهم في الإذاعة المصرية

وأشار محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إلى أنّ شبكة القرآن الكريم هي الأهم في الإذاعة المصرية، حيث تحظى بأكثر من 70 مليون مستمع داخل وخارج مصر، مشددًا على أنّ الإذاعة تتفوق على منصات التواصل الاجتماعي والتلفزيون، لأنها أسهل وسيلة نقل خبر في العالم، كما يمكن الاستماع إلى الراديو في أجهزتنا اليومية مثل الموبايل والساعة.