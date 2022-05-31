عميد «علوم سياسة» بالقاهرة: «مصر تستطيع بالصناعة» مدخل لتنويع الاقتصاد

قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة إن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والذي يستمر على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون مؤتمر مفيد لمصر للغاية سواء في الداخل أو الخارج، موضحا أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج دعت كثيرا من الخبراء المهمين، للإستفادة من العقول المهاجرة داخل الوطن الأم.

مصر ظلت تعتمد طوال فترات ممتدة على الاقتصاد الريعي

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة خلال حديثه مع الإعلاميتين سلمى عادل وياسمين سيف، بمداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع بقناة TeN أن مصر ظلت تعتمد طوال فترات ممتدة على الاقتصاد الريعي مثل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج، موضحا أن الإدارة المصرية اتجهت مؤخرا إلى تنويع اقتصادها والدخول بمجالات مختلفة، ومنها مجال الإنتاج والصناعة، وبالتالي فإن مثل هذا المؤتمر له قيمة كبيرة بالنسبة للإقتصاد المصري.

المؤتمر له قيمة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة إلى أن المؤتمر له قيمة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المستثمر الأجنبي على ضخ أمواله بمصر ومشروعاتها القومية، خصوصا وأن المؤتمر يُعقد بحضور عدد كبير من الخبراء والعلماء، وعدد من الشركات الأجنبية، وتنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار.