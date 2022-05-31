الهجرة: «مصر تستطيع» يحشد العقول المهاجرة للاستفادة من خبراتهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ شعار الجمهورية الجديدة ليس شعارا، بل واقع يعيشه المصريون في الداخل والخارج، فلأول مرة يحصل المصريين في الخارج على مقاعد داخل البرلمان، كما أنّ هناك تكليفات من القيادة السياسية بتوفير احتياجات المصريين بالخارج والتواصل الدائم معهم.

المؤتمر يحشد العقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم

جاء ذلك خلال فاعليات الافتتاح الرسمي صباح اليوم الثلاثاء لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال ونخبة من خبراء مصر في الخارج، حيث من المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين 31 مايو و1 يونيو.

التعاون مع أفريقيا واستعداد مصر لقمة المناخ

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ أبناءنا من الجيل الثاني والثالث كان لهم نصيب من اهتمام بلدهم الأم مصر، وكان لهم برامج للتوعية نظمتها وزارة الدولة للهجرة بالتعاون مع وزارة الدفاع، وهو ما ظهر جليا في أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي شهدت اهتماما كبيرا بالمصريين من الدولة المصرية، وتأمين استمرار دراستهم أو عودتهم وفقا لرغبتهم وظروف كل حالة.

مراكب النجاة

وتابعت مكرم، أنّ الوزارة نظمت مبادرة اتكلم عربي، لتعليم الجيل الثاني والثالث تاريخ بلدهم مصر العظيم والكثير عن حاضرها، فضلا عن إطلاق مبادرة مراكب النجاة لمواجهة الهجرة غير الشرعية لحماية أبنائنا، وتوفير فرص عمل في الداخل، وتوفير فرص شرعية للهجرة التي تدعمها الدولة.

وأكدت الوزيرة، أنّ مؤتمر «مصر تستطيع» يعمل على حشد العقول المصرية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم، وجرى تنظيم دورات متتابعة خلال فترة كورونا، لتجهيز النسخة السادسة من المؤتمر بعنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

يوم أفريقيا

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم، بالتعاون مع أفريقيا واستضافة مصر لقمة المناخ cop27 في نوفمبر المقبل، وأكدت أنّ هناك جلستين حول هذه الموضوعات بناء على توجيهات القيادة السياسية، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة أثناء الاحتفال بـ«يوم أفريقيا» الذي يوافق 25 مايو من كل عام، أكد فيها ضرورة التواصل وتعزيز التعاون بين مصر ودول القارة السمراء، في مجال البيئة والحفاظ على المناخ، كما أنّ مؤتمر مصر تستطيع، خصص العديد من الجلسات التي تركز على التعاون مع دول القارة الأفريقية.

وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة الهجرة إلى التكاتف حول الوطن، مؤكدة أنّ الرئيس دائما ما يوجه الشكر لكل من وقف داعما للوطن في الفترات الصعبة التي شهدناها خلال العقد الأخير، كما وجّهت التحية لأرواح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلدهم وشعبهم.

يذكر أنّ المؤتمر استهل فعالياته بعرض فيلم تسجيلي حول سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي تم تنظيمها على مدار 5 دورات، خصصت كل نسخة منها لمناقشة موضوع معين من أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

توطين الصناعة

ويأتي مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.