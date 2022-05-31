الهجرة: جلستان للصناعة الخضراء ضمن فعاليات «مصر تستطيع 6»

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أنّ الدولة المصرية تهتم بالمهاجرين، سواء الشرعيين أو غير الشرعيين، حيث نجحت في استبدال وتغيير مفهوم «مراكب الهلاك» إلى «مراكب النجاة»، من خلال توفير فرص عمل للشباب، تغنيهم عن المغامرة بأرواحهم من خلال السفر بطرق غير شرعية وغير آمنة قد تودي بحياتهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، في الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، علي مدار يومي 31 مايو و1 يونيو المقبل، بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الهجرة الشرعية يعد من ضمنها المهاجرين الشرعيين، وهم خبراء وعلماء مصر بالخارج، الذين لهم دور كبير في مساعدة الدولة المصرية، حيث تحتاج الدولة حاليا لمساندة أبنائها في الداخل والخارج.

مصر تستطيع وتجارب علماء مصر في الخارج

وأوضحت مكرم، أنّ سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تهدف في المرتبة الأولى للاستفادة من تجمع الخبراء المصريين بالخارج والداخل، للمناقشة وتبادل الأفكار، بالشراكة مع أعضاء الحكومة المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر تستطيع بالصناعة

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنّ مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بدأ التجهيز له خلال فترة جائحة فيروس كورونا، من خلال تنظيم جلسات حوارية افتراضية، وكان هناك تقسيم لمحاور العمل، ليخرج إلى النور اليوم، بمشاركة نحو 110 خبراء مصريين في الخارج.

تخصيص جلستين للصناعة الخضراء

ولفتت مكرم، إلى تخصيص جلستين للصناعة الخضراء، ضمن هذه النسخة من المؤتمر، لمناقشة كل ما هو متعلق بالتغير المناخي، وذلك تماشيا مع استضافة الدولة المصرية، النسخة القادمة من مؤتمر تغير المناخ.