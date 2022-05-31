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نص رساله الأم قاتلة أطفالها بالدقهلية لزوجها: «وديتهم الجنة يا محمد»

كتب:

صالح رمضان وشيماء دراز
12:50 م | الثلاثاء 31 مايو 2022
جثة - أرشيفية

جثة - أرشيفية

«أنا وديت ولادك الجنة يا محمد»، كانت هذه الجملة بداية نص رسالة  أم ذبحت أطفالها الثلاثة في الدقهلية، موضحة أن الزوج أيضًا يستحق دخول الجنة نظرًا لطيبة قلبه، كما أن نجلها أحمد يستحق دخول الجنة ايضا لتقصيرها معه، وفقًا لوصفها بالرسالة فلم تعلمه الكلام.

وطلبت الأم من زوجها الصبر والدعاء لها بالرحمة، حيث كانت تعذب في الدنيا، داعية الله أن يعوضه بزوجة أفضل منها وأبناء أفضل من أبنائها.

الزوجة تحاول الانتحار عقب الواقعة

تلك تفاصيل الرسالة التي تفك لغز القصة التي هزت محافظة الدقهلية، ومحافظات مصر أجمع حيث اقدمت زوجة ثلاثينية على ذبح أطفالها الثلاثة بقرية مية تمامة بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، ثم ألقت نفسها أسفل عجلات جرار زراعي لتتخلص من حياتها.

إصابات بالغة للزوجة

وأصيبت الزوجة قاتلة أطفالها بإصابات بالغة، وجرى نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وتخضع الآن للإشراف الطبي، إذ أنها تعاني من العديد من الكسور والإصابات وبحالة صحية سيئة.

يذكر أن الزوجة والدة الأطفال الثلاثة عقب ذبح أطفالها الثلاثة، وفقًا لمشاهدة كاميرات المراقبة انتظرت قدوم جرار زراعي على الطريق، وعند اقترابه منها ألقت بنفسها أمامه حيث دهستها العجلات الكبرى للجرار الزراعي، ثم العجلات الخلفية، ما خلف إصابات بالغة لها.  

نقل جثامين الأطفال للمشرحة وانتظار وصول الأب

جدير بالذكر أن الأطفال الثلاثة أعمارهم 10 سنوات و4 سنوات وشهرين، وجرى نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي بالدقهلية  تحت تصرف النيابة العامة، ومن المنتظر وصول الأب لاستلام جثامين أطفاله.

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