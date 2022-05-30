عاجل.. التحفظ على هاتف والدة الأطفال الثلاثة المذبوحين في الدقهلية 

يعكف فريق من البحث الجنائي في الدقهلية على حل لغز جريمة ذبح 3 أطفال داخل منزل الأسرة في منية النصر بالدقهلية، وتحفّظ فريق المباحث على هاتف محمول خاص بوالدة الأطفال الثلاثة لفحصه وبيان أسباب الحادث، خاصة أن والدة الأطفال الثلاثة ترقد داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة بسبب إصابتها بإصابات بالغة إثر إلقاء نفسها أمام جرار زراعي.

معاينة مسرح جريمة أطفال الدقهلية

ويجمع فريق البحث الجنائي كافة المعلومات من مسرح الجريمة وتجري معاينة الشقة بشكل جيد من قبَل خبراء الأدلة الجنائية لبيان أسباب الحادث، وعُثر على آثار دماء في جنبات الشقة وآثار ذبح في جسد الأطفال.

واستدعى الفريق الأمني سيارة إسعاف وتم نقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى المشرحة، وانتدبت جهات التحقيق الطب الشرعي لتشريح جثامين الأطفال الثلاثة وهم: أحمد 10 سنوات، وأنس 5 سنوات، وصغيرتهم سمية 3 شهور، لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات.

الاستعلام عن حالة والدة الأطفال

وأرسلت جهات التحقيق خطابًا إلى مستشفى المنصورة لموافاتها بحالة والدة الأطفال الثلاثة حتى يتسنى للنيابة ولفريق البحث الجنائي سماع أقوالها في الحادث والتأكد من أنها ضالعة في تنفيذ تلك المذبحة بحق أطفالها أم لا، لكن التقرير الطبي المبدئي أثبت أن والدة الأطفال الثلاثة في حالة غير مستقرة وترقد في غرفة الرعاية المركزة .

أفادت تحريات المباحث أن والدة الأطفال الثلاثة تُدعى حنان م. ا، 30 سنة، خريجة كلية تربية قسم لغة عربية، متزوجة من شاب يُدعى م. أ. م، 33 سنة يعمل في السعودية، وأنها تعيش بمفردها مع أبنائها الثلاثة في قرية ميت تمامة.